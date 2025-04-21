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"Просим выполнять требования госорганов": штаб по борьбе с терроризмом обратился к алматинцам

Опубликовано:

Антитеррористические учения
Антитеррористические учения. Иллюстративное фото: Knb.gov.kz

Плановые антитеррористические учения пройдут сегодня на территории аэропорта в Алматы - горожан просят соблюдать меры безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на АГОШ по борьбе с терроризмом.

Как сообщает пресс-служба алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, сегодня, 21 апреля, на территории международного аэропорта Алматы (ул.Майлина, 2), с 09:00 до 17:00 пройдут плановые антитеррористические учения.

"Ограничение передвижения авиа- и автотранспорта на время проведения мероприятия не предусмотрено. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей.

Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации", - сообщили в ведомстве.

Здесь же предупредили, что, согласно ст. 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.

Ранее в здании нефункционирующей средней школы NQ 25 в Астане были запланированы антитеррористические учения, из-за чего в городе должны были ограничить движение. В связи с этим в госоргане обратились к астанчанам.

В ноябре прошлого года антитеррористические учения в Астане прошли в стенах Национального референтного центра по ветеринарии.

Тогда же антитеррористические учения прошли в ряде регионов Казахстана. Например, в конце октября их провели в Алматы - горожане получили соответствующие экстренные оповещения.

Также в ноябре 2024 года состоялось проведение антитеррористических учений "Ұлытау-Антитеррор-2024". Кроме того, в континентальном шельфе Каспийского моря прошли антитеррористические учения. Сообщалось, что будут отработаны элементы спуска катеров специальных подразделений государственных органов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2237577-prosim-vypolnyat-trebovaniya-gosorganov-o-meropriyatiyah-v-aeroportu-predupredili-almatincev/