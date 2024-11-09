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Соблюдать меры безопасности: астанчан предупредили об антитеррористических учениях

Опубликовано:

Стражи порядка в экипировке
Стражи порядка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня в Астане проходят антитеррористические учения - столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом обратился к горожанам, передает NUR.KZ.

"9 ноября в период с 7:00 до 14:00 столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории Астаны, в т.ч. в условиях Национального референтного центра по ветеринарии (ул.150 лет Абая, д.22/3) планируется проведение планового антитеррористического учения", - говорится в сообщении.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

Подчеркивается, что предусмотрено введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта в различных районах города.

"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - призвали в штабе. 

Отметим, что в последние недели антитеррористические учения прошли в ряде регионов Казахстан.

Например, 31 октября их провели в Алматы - горожане получили соответствующие экстренные оповещения.

В период с 7 по 8 ноября текущего года состоялось проведение антитеррористических учений "Ұлытау-Антитеррор-2024".

Также 8 ноября в континентальном шельфе Каспийского моря прошли антитеррористические учения. Сообщалось, что будут отработаны элементы спуска катеров специальных подразделений государственных органов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185167-soblyudat-mery-bezopasnosti-astanchan-predupredili-ob-antiterroristicheskih-ucheniyah/

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