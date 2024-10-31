Экстренное оповещение получили алматинцы

Сегодня, 31 октября, на устройства жителей Алматы пришло экстренное оповещение. В городском департаменте полиции сообщили, что в городе проводятся антитеррористические учения, передает NUR.KZ.

Алматинцы сегодня примерно в 11:00 получили уведомления.

"Экстренное оповещение (серьезная ситуация)", - говорится в сообщении.

Оповещение. Скриншот: NUR.KZ

В городском ДП сообщили, что на территории Алматы сегодня проводятся антитеррористические учения.

"Цель учения - проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

Вместе с тем информируем, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В связи с этим Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения транспорта и населения", - гласит сообщение полиции.

Граждан призвали соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования госорганов.

Отмечается также, что, согласно статье 443 КоАП, неповиновение законному требованию лица, обеспечивающего общественный порядок, влечет административную ответственность.

Напомним, что 17 октября алматинцам приходило push-оповещение, а также громко звучали сирены. В городе проводили сейсмотренировку.

В конце мая жители южной столицы с устройствами на основе ОС Android получили "Президентские оповещения". Тестовый запуск системы оповещения был осуществлен по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

В июле такие же оповещения пришли некоторым жителям в городах Казахстана. В акимате Алматы перед этим рассказывали, почему оповещение называют президентским. Также там сообщали о разработке требования для производителей с заголовком "Национальное оповещение".

Согласно статье 443 КоАП, неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет штраф в размере 5 МРП (более 18 тыс. тенге).