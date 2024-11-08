Антитеррористические учения в Каспийском море: к казахстанцам обратились с призывом

8 ноября в континентальном шельфе Каспийского моря пройдут антитеррористические учения - граждан просят не распространять ложную информацию, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Антитеррористического центра РК, 8 ноября в континентальном шельфе Каспийского моря (от берега 25-27 км) на морском судне с применением авиации планируется проведение учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления.

В яхт-клубе "Бриз" будут отрабатываться элементы спуска катеров специальных подразделений государственных органов.

"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - призвали в Морском оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

Напомним, ранее сообщалось об учениях в области Ұлытау: казахстанцев предупреждали об ограничении движения транспорта и населения.

В конце октября в Караганде прошли оперативно-тактические учения по реагированию на террористические угрозы в районе аэропорта "Сары-Арка". В рамках учений предусматривались меры по ограничению движения автотранспортных средств в районе.

Также жителям Алматы пришло экстренное оповещение о проведении в городе антитеррористических учений. Целью учений объявили проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера.