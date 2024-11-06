Казахстанцев предупредили об антитеррористических учениях в одном из регионов
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В области Ұлытау пройдут двухдневные антитеррористические учения, которые предусматривают ограничение движения транспорта и населения, передает NUR.KZ со ссылкой на Антитеррористический центр РК.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, в период с 7 по 8 ноября текущего года планируется проведение антитеррористических учений "Ұлытау-Антитеррор-2024".
В рамках учений на территории области Ұлытау предусмотрены временные меры, ограничивающие движение автотранспортных средств и передвижение населения.
"В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - подчеркнули в Антитеррористическом центре.
В конце октября в Караганде прошли оперативно-тактические учения по реагированию на террористические угрозы в районе аэропорта "Сары-Арка". В рамках учений предусматривались меры по ограничению движения автотранспортных средств в районе.
Также жителям Алматы пришло экстренное оповещение о проведении в городе антитеррористических учений. Целью учений объявили проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183772-kazahstancev-predupredili-ob-antiterroristicheskih-ucheniyah-v-odnom-iz-regionov/