Казахстанцев предупредили об антитеррористических учениях в одном из регионов

В области Ұлытау пройдут двухдневные антитеррористические учения, которые предусматривают ограничение движения транспорта и населения, передает NUR.KZ со ссылкой на Антитеррористический центр РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в период с 7 по 8 ноября текущего года планируется проведение антитеррористических учений "Ұлытау-Антитеррор-2024".

В рамках учений на территории области Ұлытау предусмотрены временные меры, ограничивающие движение автотранспортных средств и передвижение населения.

"В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - подчеркнули в Антитеррористическом центре.

В конце октября в Караганде прошли оперативно-тактические учения по реагированию на террористические угрозы в районе аэропорта "Сары-Арка". В рамках учений предусматривались меры по ограничению движения автотранспортных средств в районе.

Также жителям Алматы пришло экстренное оповещение о проведении в городе антитеррористических учений. Целью учений объявили проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера.