Штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям Астаны с предупреждением

Сегодня в здании нефункционирующей средней школы NQ 25 в Астане запланировали антитеррористические учения, из-за чего в городе будет ограничено движение, передает NUR.KZ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Астаны, сегодня столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом до 13 часов дня будет проводить антитеррористические учения в здании нефункционирующей средней школы NQ 25 (ул. Ы. Алтынсарина, 9).

"Предусмотрено введение мер ограничения по движению пешеходов и транспорта в районе проведения учений (по улице Иманжусип Кутпанулы, от мечети Рахымкызы Раиса ана до улицы Алтынемел, а также по улице Алтынсарина, от Гете до Есенберлина.

Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - сказано в сообщении.

В ноябре прошлого года антитеррористические учения в Астане прошли в стенах Национального референтного центра по ветеринарии.

Тогда же антитеррористические учения прошли в ряде регионов Казахстан. Например, в конце октября их провели в Алматы - горожане получили соответствующие экстренные оповещения.

Также в ноябре 2024 года состоялось проведение антитеррористических учений "Ұлытау-Антитеррор-2024". Кроме того, в континентальном шельфе Каспийского моря прошли антитеррористические учения. Сообщалось, что будут отработаны элементы спуска катеров специальных подразделений государственных органов.