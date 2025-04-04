Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям Астаны с предупреждением

Опубликовано:

Учения по борьбе с терроризмом
Антитеррористические учения. Фото: gov.kz

Сегодня в здании нефункционирующей средней школы NQ 25 в Астане запланировали антитеррористические учения, из-за чего в городе будет ограничено движение, передает NUR.KZ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Астаны, сегодня столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом до 13 часов дня будет проводить антитеррористические учения в здании нефункционирующей средней школы NQ 25 (ул. Ы. Алтынсарина, 9).

"Предусмотрено введение мер ограничения по движению пешеходов и транспорта в районе проведения учений (по улице Иманжусип Кутпанулы, от мечети Рахымкызы Раиса ана до улицы Алтынемел, а также по улице Алтынсарина, от Гете до Есенберлина.

Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - сказано в сообщении.

В ноябре прошлого года антитеррористические учения в Астане прошли в стенах Национального референтного центра по ветеринарии.

Тогда же антитеррористические учения прошли в ряде регионов Казахстан. Например, в конце октября их провели в Алматы - горожане получили соответствующие экстренные оповещения.

Также в ноябре 2024 года состоялось проведение антитеррористических учений "Ұлытау-Антитеррор-2024". Кроме того, в континентальном шельфе Каспийского моря прошли антитеррористические учения. Сообщалось, что будут отработаны элементы спуска катеров специальных подразделений государственных органов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233052-shtab-po-borbe-s-terrorizmom-obratilsya-k-zhitelyam-astany-s-preduprezhdeniem/