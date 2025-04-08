Участок улицы перекроют на все лето на правобережье Астаны

В Астане на все лето перекроют участок улицы Куйши Дины - между проспектами М. Жумабаева и Абылай хана. Это связано с ремонтом дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны начинает работы по строительству улицы Куйши Дины на участке между проспектами М. Жумабаева и Абылай хана.

В связи с проведением дорожно-строительных работ с 9 апреля по 30 августа 2025 года будет полностью перекрыто движение по улице Куйши Дина от школы "Мирас" до проспекта М. Жумабаева", - говорится в сообщении акимата.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Сообщается, что для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Схема перекрытого участка улицы представлена ниже.

Ранее сообщалось, что в Астане с 19 февраля по 30 октября текущего года будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран.

Добавим, также ранее аналитики назвали 15 самых загруженных перекрестков Астаны. При расчетах учитывались системность и длительность пробок.

Напомним, ранее в январе этого года президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок.

"Для решения насущных вопросов в столице и благоустройства города требуется значительная работа, мы все свидетели этого. В целом, аким города работает слаженно, имеет опыт. Вместе с тем, для столицы актуален вопрос пробок - в данном направлении надо принять срочные меры и решения", - сказал тогда Токаев.

Позже эксперты заявили, что Астана может оказаться на грани транспортного коллапса: в столице ежедневно по дорогам проезжают 300-400 тыс. автомобилей, а скорость передвижения в час пик падает до 20 километров в час.