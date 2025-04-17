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Называли ребенка "маленьким Бишимбаевым" и отчислили: жительница Астаны пожаловалась акиму

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Мальчик сидит и плачет
Ребенок. Иллюстративное фото: mrs/Getty Images

На встрече акима с жителями района Сарайшык жительница Астаны пожаловалась, что ее сына отчислили из садика после буллинга и сравнения с Бишимбаевым, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы вынуждены ходить в частные сады. В августе 2024-го мой сын посещал частный детский сад (адрес скрыт - прим.ред.). 26 сентября прошлого года произошел конфликт с родителями, где моего ребенка двухлетнего незаконно отчислили с данного садика без официальных процедур.

Также со стороны администрации учреждения были допущены действия, имеющие признаки социального буллинга - то есть в адрес моего ребенка пошел буллинг, они начали называть моего ребенка неадекватным, агрессивным, маленьким Бишимбаевым", - сообщила астанчанка.

Она добавила, что написала заявления в органы прокуратуры, образования и в полицию - дела никто не завел.

"Останьтесь, напишите заявление в правоохранительные органы, я возьму на контроль, наши коллеги проверят, если факты подтвердятся, то они будут привлечены к ответственности", - ответил аким Женис Касымбек.

Отметим, согласно статье 127-2 КоАП РК, травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП (37 тыс. тене).

Травля, совершенная несовершеннолетним лицом в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 10 МРП (37 тыс. тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236581-nazyvali-rebenka-malenkim-bishimbaevym-i-otchislili-zhitelnica-astany-pozhalovalas-akimu/