Проверку проведут в детсаду Астаны, где ребенка называли "маленьким Бишимбаевым"

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения отреагировали на инцидент в детском саду Астаны, где воспитанника якобы назвали "маленьким Бишимбаевым" и отчислили, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба Комитета по охране прав детей, в ведомство обратилась мама двухлетнего ребенка, который, по ее словам, подвергся буллингу в частном детском саду в Астане.

"Накануне она встретилась с председателем Комитета Насымжан Оспановой и подробно рассказала о случившемся. По итогам встречи было принято решение организовать проверку: 28 апреля Департамент по обеспечению качества в сфере образования начнет соответствующую проверку", - говорится в сообщении Комитета.

Здесь заверили, что ведомство не оставит без внимания ни один сигнал о нарушении прав детей.

Сегодня на встрече акима Астаны с жителями района Сарайшык жительница пожаловалась, что ее сына отчислили из садика после буллинга и сравнения с Бишимбаевым.

"В августе 2024-го мой сын посещал частный детский сад (адрес скрыт - прим.ред.). 26 сентября прошлого года произошел конфликт с родителями, где моего ребенка двухлетнего незаконно отчислили с данного садика без официальных процедур.

Также со стороны администрации учреждения были допущены действия, имеющие признаки социального буллинга - то есть в адрес моего ребенка пошел буллинг, они начали называть моего ребенка неадекватным, агрессивным, маленьким Бишимбаевым", - рассказала астанчанка.

Отметим, согласно статье 127-2 КоАП РК, травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП (37 тыс. тене).

Травля, совершенная несовершеннолетним лицом в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 10 МРП (37 тыс. тенге).