Школьница из Уральска стала жертвой буллинга: полиция начала расследование

Полиция Западно-Казахстанской области начала расследование после того, как мама школьницы обвинила ее одноклассников в травле, передает "Мой город".

В ноябре прошлого года мама одной из школьниц Уральска пожаловалась на травлю своей дочери в школе. Женщина писала, что девочку избили одноклассники: трое наносили удары, а двое забрали телефон и бросали его друг другу, как мяч.

Позже одноклассники девочки признались, что травля началась еще в 4 классе из-за лишнего веса девочки и очков, которые она носила. В результате нападения у школьницы диагностировали сотрясение мозга, ушибы головы, руки и бедра.

Однако, как пишет издание, по просьбе завуча мать девочки сначала забрала заявление из полиции. На собрании родители обидчиков даже не извинились.

Со временем у девочки развилась посттравматическая энцефалопатия, а зрение ухудшилось. После этого мать повторно обратилась в полицию, и девочку направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В ноябре в отделе образования Уральска, комментируя ситуацию, заявляли, что действительно инцидент имел место. Однако комиссия пришла к выводу, что достаточно сделать родителям замечания, чтобы в будущем дети были дружны между собой.

"Заместитель директора школы по воспитательной части получила дисциплинарное взыскание", – отмечали в ведомстве.

В полиции сообщали, что назначили экспертизу. Вчера же в пресс-службе департамента полиции ЗКО проинформировали, что начато досудебное расследование по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Отметим, что, согласно статье 140 Уголовного кодекса РК, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

А согласно статье 127-2 КоАП РК, травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП (37 тыс. тене).

Травля, совершенная несовершеннолетним лицом в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 10 МРП (37 тыс. тенге).