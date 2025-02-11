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Ставили подножки, обзывали и выбрасывали одежду: школьник пострадал от буллинга в Таразе

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Ребенок в школе грустит
Школьник. Иллюстративное фото: standret / Getty Images

В Таразе школьник пострадал от буллинга со стороны одноклассника. Отец обидчика заявил о невиновности сына, но все равно получил штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о травле (буллинге) несовершеннолетнего (ч.3 ст.127-2 КоАП) рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Тараза.

Выяснилось, что в декабре 2024 года ученик 7 класса средней школы Тараза - 12-летний несовершеннолетний - систематически совершал действия унизительного характера в отношении своего одноклассника вместе с двумя другими одноклассниками, которые ранее стояли на внутришкольном и городском учетах.

"Они неоднократно ставили подножки, обзывали, отбирали и спрятали учебные принадлежности, подкидывали в рюкзак игрушечный нож, выбрасывали верхнюю одежду на пол, а также избили своего одноклассника", - установил суд.

На судебном заседании отец 12-летнего школьника свою вину не признал и пояснил, что его сын к драке не причастен. Однако сам мальчик в суде признал, что он ставил подножки, обзывал и закидывал снежками, положил в сумку одноклассника игрушечный нож и неоднократно прятал его пенал и книги.

Мать пострадавшего от травли мальчика рассказала, что после перевода сына в новую школу он говорил, что трое одноклассников не дают ему учиться, буллят. Женщина просила суд назначить наказание по закону и не простила правонарушителя.

Вина подтверждалась протоколом об административном правонарушении, рапортом о происшествии дежурного-инспектора полиции, видеофиксацией с места происшествия, заявлением матери пострадавшего от буллинга мальчика, а также объяснительными классного руководителя, несовершеннолетних и их родителей.

Постановлением суда отец обидчика был признан виновным. На него наложен штраф в размере 36 тыс. тенге. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.127-2 КоАП РК травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего, совершенная несовершеннолетним лицом в возрасте от 12 до 16 лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 10 МРП (39 320 тенге).

Ранее стало известно, что в ЗКО полиция начала расследование после того, как мама школьницы обвинила ее одноклассников в травле. Женщина рассказала, что девочку избили одноклассники: трое наносили удары, а двое забрали телефон и бросали его друг другу, как мяч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219889-stavili-podnozhki-obzyvali-i-vybrasyvali-odezhdu-shkolnik-postradal-ot-bullinga-v-taraze/