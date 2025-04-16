Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Парковочные зоны для самокатов появятся в Астане

Опубликовано:

Парень паркует самокат
Электросамокаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В столице Казахстана собираются создать специальные парковочные зоны для электросамокатов, проект апробируют в районе Нура, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По данным акимата, нововведение будет испытано на территории района Нура в пилотном режиме. Для этого определят десять точек, где фиксируется наибольшее количество припаркованных самокатов.

"Парковочные зоны будут обозначены разметкой и специальными дорожными знаками. Пользователи кикшеринга должны будут завершать поездки в этих местах, что поможет снизить количество жалоб на хаотично припаркованные самокаты на тротуарах и проезжей части.

Проблема брошенных самокатов - одна из самых частых жалоб горожан. Парковочные зоны помогут навести порядок и сделать передвижение по городу безопаснее", - считают в акимате.

Сообщается, что к работе подключат Центр мониторинга и оперативного реагирования iKomek. В центре разработают новый классификатор обращений, обучат операторов для оперативной обработки жалоб, связанных с нарушениями правил парковки самокатов.

Сегодня стало известно, что государственные регистрационные номера могут появиться на велосипедах и самокатах в Казахстане. Кроме того, самокатчикам хотят ограничить передвижение по тротуарам.

В августе 2023 года сообщалось о появлении в городах Казахстана зон, которые различаются уровнем ограничений на пользование электросамокатами.

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в марте 2024 года сообщил, что у акимов будут полномочия по регулированию деятельности самокатов, они смогут устанавливать дополнительные правила - где можно перемещаться, где нельзя, в какое время запретить их передвижение.

Также в прошлом году запретить самокатчикам ездить в парках и скверах предложили в Астане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236362-parkovochnye-zony-dlya-samokatov-poyavyatsya-v-astane/