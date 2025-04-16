Парковочные зоны для самокатов появятся в Астане

В столице Казахстана собираются создать специальные парковочные зоны для электросамокатов, проект апробируют в районе Нура, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По данным акимата, нововведение будет испытано на территории района Нура в пилотном режиме. Для этого определят десять точек, где фиксируется наибольшее количество припаркованных самокатов.

"Парковочные зоны будут обозначены разметкой и специальными дорожными знаками. Пользователи кикшеринга должны будут завершать поездки в этих местах, что поможет снизить количество жалоб на хаотично припаркованные самокаты на тротуарах и проезжей части.

Проблема брошенных самокатов - одна из самых частых жалоб горожан. Парковочные зоны помогут навести порядок и сделать передвижение по городу безопаснее", - считают в акимате.

Сообщается, что к работе подключат Центр мониторинга и оперативного реагирования iKomek. В центре разработают новый классификатор обращений, обучат операторов для оперативной обработки жалоб, связанных с нарушениями правил парковки самокатов.

Сегодня стало известно, что государственные регистрационные номера могут появиться на велосипедах и самокатах в Казахстане. Кроме того, самокатчикам хотят ограничить передвижение по тротуарам.

В августе 2023 года сообщалось о появлении в городах Казахстана зон, которые различаются уровнем ограничений на пользование электросамокатами.

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в марте 2024 года сообщил, что у акимов будут полномочия по регулированию деятельности самокатов, они смогут устанавливать дополнительные правила - где можно перемещаться, где нельзя, в какое время запретить их передвижение.

Также в прошлом году запретить самокатчикам ездить в парках и скверах предложили в Астане.