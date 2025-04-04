Самокатчикам хотят ограничить передвижение по тротуарам

Глава комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на брифинге СЦК анонсировал ряд поправок в КоАП, передает корреспондент NUR.KZ. Одно из предложений касается электросамокатов.

По словам Султанбаева, сейчас прорабатываются возможности учета электросамокатов и введение ограничений на их движение по тротуарам. Кроме того, действие водительских прав могут приостановить из-за медицинских противопоказаний, например, если человек состоит на учете с инвалидностью, в наркодиспансере или психдиспансере.

Необходимость данной нормы он мотивировал неснижающимся числом нарушений со стороны самокатчиков.

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"Сезон открыт, уже выявлено около 1,5 тыс. нарушений, имеются ДТП с пострадавшими. Законом допускается движение по тротуару, но здесь хотел бы акцентировать внимание, что у пешехода на тротуаре приоритет, то есть водитель электросамоката не должен создавать опасности для движения пешеходов.

Водителям электросамокатов запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить грузы и пассажиров, буксировать другой транспорт, передвигаться в темное время суток без светоотражающего предмета", - напомнил глава комитета.

Напомним, в августе 2023 года сообщалось о появлении в городах Казахстана зон, которые различаются уровнем ограничений на пользование электросамокатами.

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в марте 2024 года сообщил, что у акимов будут полномочия по регулированию деятельности самокатов, они смогут устанавливать дополнительные правила - где можно перемещаться, где нельзя, в какое время запретить их передвижение.

Также в прошлом году запретить самокатчикам ездить в парках и скверах предложили в Астане.