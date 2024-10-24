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"Нет точного прогноза": глава МЧС о возможности землетрясения в Алматы

Опубликовано:

Вид на Алматы
Вид на Алматы. Фото: акимат Алматы

На заседании мажилиса глава МЧС Чингис Аринов рассказал депутатам об оповещении и алгоритмах действий при землетрясениях в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Моим приказом в феврале создана большая группа с руководителями министерств. Порядка 2-х месяцев мы работали в Алматы с каждым КСК, каждым руководителем ОСИ, отрабатывали порядок взаимодействия и действия при землетрясении. От первых шагов многое будет зависеть.

Землетрясения еще никто не предсказал, и нет точного прогноза землетрясений. Соответственно, в случае землетрясения наши локальные ячейки в виде КСК и ОСИ должны вместе с нами действовать, помогать, направлять население в пункты эвакуации", - сообщил Аринов.

Он добавил, что в случае землетрясения на месте будут военнослужащие и сотрудники МЧС, которые помогут организовать работу.

Напомним, что с начала этого года в Алматы было два сильных землетрясения. В первый раз оно произошло 23 января после полуночи - ощутимость составила 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки. В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Второе произошло 4 марта в 11:22. Эпицентр был расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Ощутимость в южной столице составила 5 баллов.

Более недели назад, 17 октября ночью, алматинцы ощутили толчки в 2 балла. Эпицентр располагался в Китае.

Также сегодня глава МЧС рассказал о планах создать палаточный лагерь для выживания в течение трех дней близ Алматы на случай землетрясения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178405-net-tochnogo-prognoza-glava-mchs-o-vozmozhnosti-zemletryaseniya-v-almaty/

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