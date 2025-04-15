Появление палаточного лагеря в Мерке объяснили в МЧС

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Кеген Турсынбаев на брифинге в кабмине рассказал о действиях во время землетрясений на юге страны, передает NUR.KZ.

Журналисты отметили, что после толчков на юге Казахстана, в Мерке и других точках стали появляться палаточные городки и стягиваться техника. По данным представителей СМИ, это тоже озадачило местных жителей. Они поинтересовались, для чего их устанавливали.

"Согласно алгоритма наших действий - МЧС и других госорганов - на возможное дальнейшее усложнение обстановки мы должны реагировать, поэтому в первую очередь были оперативно стянуты наши силы, республиканских оперативных спасателей и близлежащих подразделений спасателей от департаментов по ЧС в регионах.

Палаточный лагерь был развернут, так как наши же воинские части, которые туда прибыли, подразделения, где-то должны были жить и готовиться, если потребуется эвакуация. Буквально через три дня, когда обстановка стабилизировалась, они были возвращены в пункты постоянной дислокации - палаток нет", - заявил в ответ вице-министр.

Напомним, в конце марта в Жамбылской области произошло землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.

А на днях в Таджикистане произошло землетрясение, подземные толчки были зафиксированы и на юге Казахстана. Толчки ощущались в ряде населенных пунктов.