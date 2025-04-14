Снег, град и заморозки ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

В Казахстане с 15 по 17 апреля ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются заморозки, грозы, возможен град, местами снег, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, в ближайшие дни с прохождением атмсоферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды: прогнозируются дождь, гроза, возможен град. Ночью на северо-западе, севере, востоке, в центре, горных районах страны возможны дожди и снег.

"Сильные осадки - дождь, снег, прогнозируются 15 апреля ночью в Акмолинской области, ночью 15, днем 16 апреля в Восточно-Казахстанской области, ночью 15, сутки 16 апреля в области Абай, 16 апреля в Карагандинской, Алматинской областях и в области Жетісу. По республике ожидается туман.

Ночью 15-17 апреля в Западно-Казахстанской, 15-16 апреля в Атырауской, Акмолинской, 15-17 апреля в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и в области Абай, 16 апреля в Павлодарской областях, 16-17 апреля в области Улытау и Карагандинской области, 15 и 17 апреля в Восточно-Казахстанской области прогнозируются заморозки -1...-5 градусов", - сообщили в "Казгидромет".

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в апреле в Казахстане - был опубликован консультативный прогноз на месяц.

Кроме того, синоптики заявляли, что в апреле количество осадков ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).

Также отмечалось, что весной на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.