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Снизилась цена: возвращенные ювелирные изделия продадут с аукциона в Казахстане

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Серьги DE BEERS
Серьги DE BEERS. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Компания по управлению возвращенными активами выставила на торги возвращенные ювелирные изделия. Торги пройдут 23 и 25 апреля, передает NUR.KZ.

"Цель данных торгов - эффективно реализовать возвращенные активы, предоставив возможность заинтересованным участникам приобрести эксклюзивные предметы ювелирного искусства", - говорится на сайте КУВА.

Между тем, согласно информации на электронной торговой площадке, всего планируется продать 61 ювелирное изделие.

Среди них - колье, браслеты, цепочки, кольца, в том числе, известных брендов. Самым дорогим лотом стали серьги DE BEERS, которые оцениваются в 134 385 000 тенге. Гарантийный взнос при этом составляет более 20 млн тенге.

В описании говорится, что серьги выполнены из белого золота 750 пробы и имеют 2 бриллианта в 6 карат.

Цепочка Van Cleef
Цепочка Van Cleef. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Кроме того, продается цепочка Van Cleef & Arpels за 46 797 203 тенге из белого золота и бриллиантов общей массой 84 грамма.

Еще один дорогой лот - кольцо YEPREM за 12 507 974 тенге. Оно также выполнено из белого золота и 85 бриллиантов.

Стоит отметить, что эти лоты снижены в цене - так, еще в феврале серьги DE BEERS предлагали купить за 158 млн тенге, цепочку Van Cleef & Arpels - за 55 млн, а кольцо YEPREM - 14 млн тенге.

Ранее мы писали, что возвращенный актив продали за 108 млн тенге в Астане.

К слову, украшения и часы за 214 млн тенге и украшения за 85 млн тенге уже продавали с аукциона.

Также мы рассказывали, что происходит с возвращенными активами в Казахстане, если их аукцион по продаже не состоялся.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235608-snizilas-cena-vozvrashchennye-yuvelirnye-izdeliya-prodadut-s-aukciona-v-kazahstane/