Серьги за 158 млн и цепочка за 55 млн: украшения на 353 млн тенге продают с аукциона в Казахстане

Компания по управлению возвращенными активами выставила на продажу ювелирные украшения на общую сумму в 353 443 333 тенге. Среди них бриллиантовые и золотые изделия, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщается на сайте КУВА, всего на аукционе, который пройдет в формате повышения цены, представлены 63 ювелирных изделия. Торги будут проходить четыре дня - 4, 5, 6 и 7 марта.

Мы решили узнать, какие украшения будут представлены на торгах. Среди них - цепочки, кольца, серьги. Стоит отметить, что самым недорогим изделием являются серьги с жемчугом за 60 000 тенге. В среднем цена варьируется в пределах нескольких сотен тысяч или нескольких миллионов тенге за изделие.

Например, браслет ROBERTO COIN весом 51,95 грамм из белого золота и украшенного черными сапфирами и бриллиантами - всего 450 камней - обойдется в 3 364 480 тенге. Тут, правда, стоит отметить, что цена стартовая, а потому может повышаться во время проведения торгов.

Браслет. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Не меньший интерес вызывает цепочка Frank Muller с 230 бриллиантами за 7 564 373 тенге.

Чуть подороже выйдет кольцо YEPREM массой 37 грамм из белого золота 750 пробы и 85 бриллиантами. Стоимость кольца составляет 14 715 263 тенге.

Еще один интересный лот - цепочка известного бренда Van Cleef & Arpels. Общая масса изделия, говорится в описании, равна 84 граммам. Выполнена она из белого золота все той же 750 пробы и украшена бриллиантами. Такое украшение оценили в 55 055 532 тенге, что и стало стартовой ценой лота. Торги по нему начнутся 5 марта.

Цепочка Van Cleef. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Ну а самым дорогим лотом стали серьги DE BEERS за 158 100 000 тенге. Для того чтобы их приобрести, покупатель должен сначала внести гарантийный взнос, который составляет более 23 млн тенге. Торги начнутся 6 марта.

Серьги за 158 млн тенге. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

О серьгах известно, что они украшены 2 крупными бриллиантами и выполнены из белого золота. В описании говорится, что бриллианты в 6,06 карата имеют цвет В, а их огранка - исключительная. К украшению прилагается сертификат на бриллианты.

Ранее мы писали, что возвращенный актив продали за 108 млн тенге в Астане.

К слову, украшения и часы за 214 млн тенге и украшения за 85 млн тенге уже продавали с аукциона.

Также мы рассказывали, что происходит с возвращенными активами в Казахстане, если их аукцион по продаже не состоялся.