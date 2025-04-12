Ветераны ВОВ в Астане получили выплаты к 9 мая: названа сумма пособия

Шести проживающим в Астане ветеранам Великой Отечественной войны выплатили по 5 млн тенге в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Как сообщили в Telegram-канале акимата Астаны, ветеранам Великой Отечественной войны, которые в настоящее время проживают в Астане, к 80-летию со дня Победы выплатили по 5 млн тенге. Также в акимате разъяснили, когда выплаты получат лица, по льготам приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны.

Сообщается, что военнослужащим, проходившим службу в период ВОВ, лицам, участвовавшим в действиях против нацистской Германии, гражданам, работавшим в период блокады в Ленинграде, несовершеннолетним заключенным концлагерей, военнослужащим, лицам, имеющим инвалидность вследствие ранения, лицам, инвалидность которых установлена вследствие радиационных катастроф, ядерных испытаний на объектах гражданского или военного назначения, инвалидность которых вызвана радиационным облучением одного из родителей, передавшейся генетическим путем, - предусмотрены средства в размере 45 МРП (176 940 тенге).

Ветераны боевых действий на территории других государств (кроме ветеранов войны в Афганистане), военнослужащие, выполнявшие задания в таджикско-афганском секторе, международной миротворческой операции в Ираке, военнослужащие, участвовавшие в урегулировании межнационального конфликта в Нагорном Карабахе, получат 45 МРП (176 940 тенге).

"Иные лица, предусмотренные законом "О ветеранах" - труженики тыла, семьи умерших военнослужащих, супруга умершего ветерана Великой Отечественной войны, получат выплаты в размере 15 МРП (58 980 тенге). Выплаты будут производиться до конца апреля", - сообщили в акимате.

Напомним, в январе этого года в Минтруда сообщили, что ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге.

Недавно в Минобороны рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

Также в Минобороны показали, как выглядит официальный логотип к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В прошлом году мы писали, что в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам выплатили не менее 1,5 млн тенге единовременно. Также они получили ежемесячные выплаты. Также в правительстве сообщали, что в 2024 году из бюджета выделили 187 млн тенге на выплаты ветеранам и другим участникам ВОВ.