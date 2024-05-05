Сколько выплатили казахстанским ветеранам к 9 мая, рассказали в кабмине

Единовременные денежные выплаты за счет средств местных бюджетов к 9 мая получили все участники Великой Отечественной войны, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

В Telegram-канале правительства Казахстана сообщается, что в этом году из бюджета выделили 187 млн тенге на выплаты ветеранам и другим участникам ВОВ.

"Согласно действующим правилам оказания социальной помощи, суммы единовременных выплат к 9 мая устанавливаются в каждой области индивидуально, в зависимости от возможностей местных бюджетов и решений маслихатов", - пояснили в кабмине.

По рекомендации Министерства труда и социальной защиты населения РК в последние годы в большинстве областей выплаты ветеранам оказываются в едином размере.

В этом году средний размер единовременной социальной помощи по республике составил 1,5 млн тенге. При этом во многих регионах выплачены суммы выше среднего размера: в Акмолинской области – 3 млн тенге, Актюбинской – свыше 2 млн тенге. В области Абай, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях и городах Астана и Алматы участники ВОВ получили по 2 млн тенге.

Всего на сегодня в Казахстане проживают 148 ветеранов Великой Отечественной войны. Независимо от иных видов социальной поддержки участникам ВОВ ежемесячно осуществляется выплата специального государственного пособия в размере 16 МРП (в 2024 году это 59 072 тенге).