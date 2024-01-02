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30 лет независимости Казахстана

Выдача удостоверения личности, паспорта и других документов подорожала в Казахстане

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Женщина держит в руках паспорта
Паспорта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оформление документов подорожало в связи с ростом МРП и вступившими в силу изменениями в закон. Но в два раза меньше будут стоить паспорта для детей. О размерах госпошлин узнали журналисты NUR.KZ.

С 1 января 2024 года в Казахстане вступил в силу закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", в котором был прописан новый размер месячного расчетного показателя (МРП) – 3 692 тенге. По сравнению с прошлым годом он вырос на 7%.

В МРП между тем считаются не только пособия, но и государственные пошлины. То есть они тоже увеличились. Рост некоторых ставок также предусмотрен вступившими в силу поправками в кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".

Как изменилась стоимость паспорта

Так, например, согласно 615 статье Налогового кодекса, государственная пошлина за выдачу стандартного паспорта гражданина Казахстана с 36 страницами уже много лет составляет 8 МРП. В 2024 году эта сумма будет равна 29 536 тенге.

Но с нового года также были введены в действие поправки, которые дифференцируют стоимость этого документа для некоторых граждан.

Согласно им, казахстанцы, которым не хватает объема документа на 10 лет, могут оформить паспорт с 48 страницами. Госпошлина, соответственно, будет больше – 12 МРП, или 44 304 тенге в 2024 году.

В законе также появились отдельные условия для детей до 16 лет. Для них, наоборот, стали доступны паспорта с 18 страницами. Государственная пошлина за их выдачу теперь составит 4 МРП, что в наступившем году равно 14 768 тенге.

Подсчет налогов.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для кого подорожает удостоверение личности

Изменения в законодательстве коснулись и стоимости выдачи удостоверения личности гражданина Казахстана. Как и прежде, государственная пошлина за это действие составляет 0,2 МРП – 738,4 тенге в 2024 году.

Но в случае его утраты более двух раз в течение года плата теперь будет равна 1 МРП. То есть, если человек один раз потерял удостоверение личности при восстановлении он заплатит 738,4 тенге, а если более двух раз в течение года, то на третий нужно будет заплатить 3 692 тенге в 2024 году.

Вид на жительство иностранца в Республике Казахстан также будет стоить 0,2 МРП без отдельных условий при утере.

Сколько составят госпошлины для водителей

Государственных пошлин за выдачу водительского удостоверения и свидетельства о государственной регистрации транспортных средств поправки также не коснулись. Каждое из этих действий по-прежнему будет стоить 1,25 МРП.

Но в связи с ростом месячного расчетного показателя за права и техпаспорт в 2024 году надо будет платить на 7% больше, чем в предыдущем – по 4 615 тенге.

А выдача стандартного государственного регистрационного номерного знака на автомобиль стоит 2,8 МРП, или 10 337,6 тенге в текущем году.

Соответственно вырастут и другие государственные пошлины, в том числе за выдачу различных документов, которые исчисляются в МРП.

Напомним, что излишне или ошибочно уплаченные госпошлины в Казахстане можно вернуть. Для этого налогоплательщику нужно подать заявление онлайн или через ближайший центр обслуживания населения (ЦОН).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2052868-vydacha-udostovereniya-lichnosti-pasporta-i-drugih-dokumentov-podorozhala-v-kazahstane/

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