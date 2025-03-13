Казахстанцы могут заменить водительские права в приложении eGov Mobile

Казахстанцы могут заменить водительское удостоверение онлайн в мобильном приложении eGov Mobile, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Данная услуга, как отмечается в сообщении ведомства, доступна в случае истечения срока действия документа, его утери, кражи или изменения паспортных данных.

"Ключевой особенностью услуги является возможность использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта. Главное условие - документ с фотографией должен быть выпущен не более трех лет назад", - говорится в сообщении ведомства.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги";

выбрать из списка раздел "Вождение и транспорт" и услугу "Выдача водительских удостоверений";

выбрать ЦОН для получения готового документа;

указать причину замены водительского удостоверения и загрузить фото;

загрузить образец подписи и указать контактный телефон;

оплатить государственную пошлину (4 915 тенге);

подписать заявку с помощью Face/Touch ID;

результат оказания услуги будет доступен в разделе "Уведомления".

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что услугу получения водительского удостоверения изменили в Казахстане. Теперь получить водительское удостоверение не только при истечении его срока действия, утере или краже, но и при изменении фамилии, имени и отчества.

Отмечалось, что при смене водительских удостоверений пользователь по желанию может установить свое фото из ранее полученного удостоверения личности или паспорта. Главным условием является то, что документ, фотография из которого будет использована, должен быть не старше трех лет.

Позже глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в кулуарах Astana Finance Days рассказал о планах ввести пробные тесты на получение водительских прав.

А недавно также стало известно, что казахстанцы смогут менять и свои удостоверения в онлайн-формате - в Казахстане запустили пилотный проект.