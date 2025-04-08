В Бурабае отдых дороже, чем в Дубае: в Минтуризма ответили на жалобы казахстанцев

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев рассказал, почему получается так, что казахстанцам порой дешевле отдыхать за рубежом, чем в своих зонах отдыха, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что жители Кыргызстана на лето уезжают на отдых к своему озеру Иссык-Куль, пополняя казну местного турбизнеса.

В Казахстане ситуация, по их данным, прямо противоположная: только лишь в феврале этого года пять дней отдыха в Бурабае в местном отеле стоили 350 тысяч тенге. В то же время Дубай предлагал цены 135 тысяч на человека с перелетом в 270 тысяч тенге.

Они поинтересовались, почему так происходит и с чем связаны такие высокие цены на отечественный отдых.

"Очень часто задаваемый вопрос: почему отдохнуть внутри Казахстана стоит порой дороже, чем съездить за границу, и сервис далеко не соответствует международным стандартам...

Пока у нас не будет конкуренции, те владельцы немногочисленных отелей, у которых в сезон очень серьезный спрос, они будут завышать свои цены, не будут следить за правильностью сервиса, потому что клиент так или иначе есть. Нам нужна конкурентная среда", - заявил вице-министр.

В пример вице-министр привел ситуацию в разных зонах отдыха.

"Пока Шымбулак один, абонемент будет стоить 15 тысяч, пока на "Теплом пляже" в Мангистау Rixos один, он будет всегда забитый и всегда дорогой, пока Rixos в Боровом в своем роде один, он всегда будет забитый и всегда дорогой. Нам нужно больше отелей.

Поэтому правильной мерой является льготное кредитование, чтобы субъектов бизнеса было больше, чтобы отелей появлялось больше, получше. Но, чтобы их было много, была конкуренция, тогда тот отель, у которого сервис не на должном уровне - потеряет клиентов, они уйдут в другой отель. Это и ставим своей целью", - подчеркнул вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Именно поэтому, по словам спикера, необходимо переакцентировать внимание и строить обычные санатории - трехзвездочные комфортные отели для обычных семей.

Накануне мы писали, что неожиданное уведомление получили тысячи казахстанцев: их попросили оплатить налог на въезд в национальный парк "Бурабай", хотя многие были там больше года назад.

Напомним, ранее уже экс-глава Министерства туризма и спорта Ермек Маржикпаев на брифинге в кабмине уже высказывался о стоимости отдыха в курортной зоне Бурабай.

"Что касается цен. Если это Rixos, Wyndham, если это другие отели 4-5 звездочные - конечно, там цены кусаются. Но в то же время там можно найти гостиницу и за 15 тыс. тенге, и за 20 тыс. тенге с питанием и без. В этом плане бизнес развитый. Поэтому я думаю, что можно в Бурабае найти приемлемый вариант для себя", - заявил тогда экс-министр.

Недавно мы также писали, что в области Жетісу рассмотрели иск казахстанки, заплатившей за отдых на Алаколе 130 тыс. тенге в сутки, но съехавшей раньше срока из-за условий проживания.

Летом прошлого года и жители Павлодарской области жаловались, что в Баянауле слишком дорого и плохо пахнет. А чиновники уверяют, что там ведется круглосуточная работа по созданию благоприятной обстановки для туристов.