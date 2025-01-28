130 тыс. тенге в сутки: казахстанка заплатила за 5 дней отдыха на Алаколе и съехала раньше срока

В области Жетісу рассмотрели иск казахстанки, заплатившей за отдых на Алаколе 130 тыс. тенге в сутки, но съехавшей раньше срока из-за условий проживания, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску казахстанки к индивидуальному предпринимателю о взыскании суммы неосновательного обогащения рассмотрели в Алакольском районном суде области Жетісу.

Летом прошлого года женщина нашла зону отдыха через рекламу в социальных сетях и договорилась с ИП об отдыхе на озере Алаколь. Стоимость проживания составляла 130 тыс. тенге в сутки, за 5 суток - 650 000 тенге.

Согласно условиям, она внесла предоплату 50% (325 тыс. тенге), получив фискальный чек. По прибытии женщина оплатила оставшиеся 50%, но фискальный чек был предоставлен только через три дня.

"Семья истца прожила в гостинице трое суток, после чего из-за неудовлетворительных условий проживания съехала и потребовала вернуть 260 тыс. тенге за неиспользованные двое суток. Ответчик отказался возвращать деньги", - установил суд.

Попытки досудебного урегулирования спора не увенчались успехом. На судебном заседании ответчик предложил выплатить 130 тыс. тенге, но истец настаивала на полном удовлетворении требований. Урегулировать спор в порядке медиации не удалось.

Исковые требования женщины суд удовлетворил. С индивидуального предпринимателя взыскали сумму неосновательного обогащения в размере 260 тыс. тенге. Решение уже вступило в законную силу.

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