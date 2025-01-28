Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

130 тыс. тенге в сутки: казахстанка заплатила за 5 дней отдыха на Алаколе и съехала раньше срока

Опубликовано:

На берегу озера
Озеро Алаколь. Иллюстративное фото: stlk11 / Getty Images

В области Жетісу рассмотрели иск казахстанки, заплатившей за отдых на Алаколе 130 тыс. тенге в сутки, но съехавшей раньше срока из-за условий проживания, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску казахстанки к индивидуальному предпринимателю о взыскании суммы неосновательного обогащения рассмотрели в Алакольском районном суде области Жетісу.

Летом прошлого года женщина нашла зону отдыха через рекламу в социальных сетях и договорилась с ИП об отдыхе на озере Алаколь. Стоимость проживания составляла 130 тыс. тенге в сутки, за 5 суток - 650 000 тенге.

Согласно условиям, она внесла предоплату 50% (325 тыс. тенге), получив фискальный чек. По прибытии женщина оплатила оставшиеся 50%, но фискальный чек был предоставлен только через три дня.

"Семья истца прожила в гостинице трое суток, после чего из-за неудовлетворительных условий проживания съехала и потребовала вернуть 260 тыс. тенге за неиспользованные двое суток. Ответчик отказался возвращать деньги", - установил суд.

Попытки досудебного урегулирования спора не увенчались успехом. На судебном заседании ответчик предложил выплатить 130 тыс. тенге, но истец настаивала на полном удовлетворении требований. Урегулировать спор в порядке медиации не удалось.

Исковые требования женщины суд удовлетворил. С индивидуального предпринимателя взыскали сумму неосновательного обогащения в размере 260 тыс. тенге. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Костанае разгорелся скандал вокруг туристического агентства. В полицию с заявлением обратились 53 человека, которые заплатили за туры, но не получили обещанных услуг. Сейчас руководитель турагентства задержана, ведется следствие.

А в Караганде директор туристической фирмы обманула клиентов на более чем 24 млн тенге. Суд установил, что она реализовала путевки в страны ближнего и дальнего зарубежья, заведомо не имея намерений по исполнению обязательств. Женщину осудили на 4,5 года лишения свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215700-130-tys-tenge-v-sutki-kazahstanka-zaplatila-za-5-dney-otdyha-na-alakole-i-sehala-ranshe-sroka/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie