Налог на въезд: казахстанцев удивили счета за посещение курорта Бурабай

Неожиданное уведомление получили тысячи казахстанцев: их попросили оплатить налог на въезд в национальный парк "Бурабай", хотя многие были там больше года назад, сообщает телеканал "Астана".

По информации телеканала, уведомления получили более 10 тыс. человек, но многие из них даже не смогли вспомнить, когда в последний раз там были. Некоторые граждане отказываются платить, так как подозревают, что это дело рук мошенников.

Но, как оказалось, это были не мошенники, а руководство нацпарка. Выяснилось, что в прошлом году, с 1 января по 20 июля, шлагбаум у въезда в Бурабай временами не функционировал., его можно было проехать без оплаты или даже объехать. Дело в том, что в этот период пересматривались тарифы для местных жителей, а затем вносились изменения в Налоговый Кодекс. Однако в это время видеокамера автоматически фиксировала всех гостей, заехавших на территорию и счета пришли именно им.

"Это связано с тем, что сейчас идет взыскание задолженности за период с 1 января по 20 июля 2024 года, в соответствии со ст. 591 Налогового кодекса РК. Долг касается владельцев автотранспорта, посетивших особо охраняемую природную территорию в указанный период. С 20 июля по 14 ноября 2024 года взыскания не проводились, так как в этот период в Налоговый кодекс РК вносились изменения", - сообщили в нацпарке.

Сообщается, что "бесплатно" за этот период на территорию "Бурабая" заехали 14 тыс. гостей, на сегодня задолженность погасили более 2 тыс. из них.

Добавим, что парк Бурабай занимает площадь 129,3 тыс. га. Часть Казахского мелкосопочника, хвойные леса, чистые озера, среди которых Бурабай, включены в особый природный фонд страны. С XIX века местность славится как санаторно-курортная. Основная часть флоры состоит из сосен, есть березы, осины, кустарники. Здесь водятся олени, лоси, кабаны, косули, белки, горностаи, ласки. На озерах множество водоплавающих птиц.

В июле прошлого года мы писали, что местные власти поставили точку в вопросе оплаты за въезд на территорию национального природного парка "Бурабай" для местных жителей. Отмечалось, что в границах нацпарка проживает более 500 жителей Бурабайского района. Все они были освобождены от уплаты за въезд.

В августе 2023 года депутат мажилиса выразил недовольство платными туалетами в национальном парке Бурабай. Он назвал ситуацию неприемлемой.

Кроме того, казахстанцы заявляли, что цены на отдых в Щучинско-Боровской курортной зоне завышены. Они подсчитали, что дешевле отдохнуть в Турции. Экс-аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев тогда ответил, что в регионе представлены разные ценовые варианты для отдыха.