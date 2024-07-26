"Цена не соответствует качеству": павлодарцы жалуются на отдых в Баянауле

Павлодарцы жалуются, что в Баянауле слишком дорого и плохо пахнет. А чиновники уверяют, что там ведется круглосуточная работа по созданию благоприятной обстановки для туристов, передает "Ирбис TV".

В Баянауле работают 54 дома отдыха вместимостью 6 тыс. человек. По информации пунктов пропуска, на сегодняшний день число посетителей курортной зоны уже превысило 80 тыс. человек.

Сезон отпусков продолжается, значит, туристов будет больше. Вот только не все павлодарцы стремятся отдыхать на родных берегах.

"Конечно, можно было бы съездить, если бы было дешевле. На пенсию сильно не съездишь", - поделилась жительница Павлодара.

"Дочка и внук ездили, говорят, цена не соответствует качеству", - рассказала другая собеседница.

Слишком дорого, мало развлечений и грязные туалеты - это основные претензии горожан. С последним чиновники уже начали бороться.

"Мы передали в доверительное управление. Поэтому сейчас проблема с туалетами в зонах отдыха, можно сказать, решена положительно. Нет проблем. Мы и киоски передали в доверительное управление. На территории туалетов и зон продаж делают уборку три раза в день. Мы держим этот вопрос под контролем", - рассказал заместитель акима Баянаульского района Елдос Бориев.

Отмечается, что в Баянауле в этом году для туристов придумали новые развлечения на Жасыбае. Это заплыв на сап-досках по озеру, джип-туры, пешие походы и экскурсии по природным достопримечательностям.

А казахстанская модель Ажар Кунболат присоединилась к числу тех, кто предпочел зарубежным курортам казахстанскую природу. Девушка отдохнула в Баянауле с супругом и друзьями. В своем Instagram-аккаунте она поделилась атмосферными фотографиями и видео с поездки.

Также сообщалось, что в Баянауле станет на одну фотозону больше. Смотровую площадку оборудуют возле надписи "Баянаул" при въезде в райцентр. С нее можно будет просмотреть зону от физкультурно-оздоровительного комплекса до пляжа у озера Сабындыколь.