Проезд по улице Кунаева частично перекроют до осени в Астане

В Астане с 19 февраля по 30 октября текущего года будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, в целях улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры, с учетом современных стандартов безопасности и удобства для пешеходов планируется продолжить реконструкцию наземного пешеходного перехода по ул. Кунаева у Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", сообщает официальный сайт столичного акимата.

В этой связи по согласованию с Управлением административной полиции ДП столицы с 19 февраля по 30 октября текущего года будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от пр. Кабанбай батыра до пр. Туран. При этом движение автотранспортных средств будет обеспечено по прилегающим улицам Достык и Сарайшык.

Перекрытие дороги. Фото: акимат Астаны

Ведомство просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - резюмирует акимат.

Добавим, также сегодня аналитики назвали 15 самых загруженных перекрестков Астаны. При расчетах учитывались системность и длительность пробок.

Напомним, ранее в январе этого года президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок.

"Для решения насущных вопросов в столице и благоустройства города требуется значительная работа, мы все свидетели этого. В целом, аким города работает слаженно, имеет опыт. Вместе с тем, для столицы актуален вопрос пробок - в данном направлении надо принять срочные меры и решения", - сказал тогда Токаев.

Позже эксперты заявили, что Астана может оказаться на грани транспортного коллапса: в столице ежедневно по дорогам проезжают 300-400 тыс. автомобилей, а скорость передвижения в час пик падает до 20 километров в час.