Спустили бюджет в унитаз: новые придорожные туалеты пришли в негодность в Туркестанской области

Кадр из сюжета: телеканал КТК

Новые современные туалеты, установленные вдоль трасс в Туркестанской области, не простояли и года - мародеры разломали их так, что воспользоваться кабинками по назначению практически невозможно. Местные жители считают, что причина в том, что за туалетами никто не следил, передает КТК.

"Поставить-то поставили, а сходить туда невозможно. В прошлом году хоть двери были, сейчас их нет. Никто за ними не смотрит, никому они не нужны - ни властям, ни людям. И это за счет налогоплательщиков же поставили! Мы останавливаемся и ходим за туалет. Внутрь зайти невозможно, сами зайдите, посмотрите, что там творится!" - возмущен казахстанец Алибек Куралов.

Как отмечает телеканал, мародеры сломали и украли не только двери, но даже сантехнику и трубы. Местные жители считают, что власти буквально спустили в унитаз государственные деньги.

Между тем, чиновники уверяют, что, устанавливая туалеты, думали о комфорте казахстанцев. Именно поэтому, с их слов, новые кабинки появились даже в безлюдных местах.

Сооружения принимали в эксплуатацию по всей строгости. Изначально планировалось, что ответственность за них будет лежать на сельских акимах, но в итоге этот вопрос так и не был доработан.

К слову, назвать сумму, потраченную на установку новых туалетов, чиновники не смогли.

"По этим туалетам, которые остались без присмотра, были направлены письма в сельские акиматы, и сейчас работаем над тем, чтобы их передать на баланс "КазАвтоЖола". Готовятся документы", - сообщил начальник отдела ЖКХ Келесского района Бакытжан Шырынбек.

Источник: КТК

Напомним, в 2019 году в "КазАвтоЖоле" сообщали, что стоимость каждого из 14 новых придорожных туалетов, установленных в разных частях страны, составит 23 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946975-spustili-byudzhet-v-unitaz-novye-pridorozhnye-tualety-prishli-v-negodnost-v-turkestanskoy-oblasti/