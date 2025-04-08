Стало известно, где в Казахстане построят новый горнолыжный курорт
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Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов на заседании кабмина рассказал о перспективах горного туризма в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Мырзабосынов отметил, что средний расход туристов, отдыхающих в горах, составляет 350 долларов (184 тыс. тенге), тогда как данный показатель в пляжном туризме составляет 50 долларов (26 тыс. тенге).
"В ряде других регионов также имеется потенциал развития горного туризма, в частности, в Восточно-Казахстанской области. Как вы знаете, по поручению главы государства ведется строительство аэропортов в Катон-Карагае и Зайсане.
В связи с этим министерством совместно с акиматом ВКО уже начата проработка развития горного туризма на территории порядка 1000 га с созданием до 70 км лыжных трасс", - проинформировал министр.
Напомним, ранее в Минтуризма сообщали о возможном открытии нового горного курорта в Алматы.
По словам вице-министра Еркинбаева, на проведенном совещании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил три фокусных направления в туризме: алматинский горный кластер, мангистауские и бурабайские курортные зоны.
Отметим также, что ранее на развитие туризма в стране, а в частности, в Алматы, акцентировал внимание ранее Токаев. Тогда президент раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства.
"На Шымбулаке поток посетителей в выходные и праздничные дни превышает его пропускную способность в 2,5 раза. Поэтому так важно дальнейшее развитие горнолыжного кластера, в том числе путем строительства всесезонного горного курорта в ущелье Тургень Алматинской области", - сказал тогда глава государства.
В начале года стало известно, что в рамках развития Алматинского горного кластера планируется расширение "Шымбулака" и значительное увеличение канатных дорожек.
Между тем аналитики рассказывали, сколько стоит отдых на казахстанских горнолыжных курортах и можно ли считать их дорогими в сравнении с другими странами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233961-stalo-izvestno-gde-v-kazahstane-postroyat-vtoroy-gornolyzhnyy-kurort/