Стало известно, где в Казахстане построят новый горнолыжный курорт

Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов на заседании кабмина рассказал о перспективах горного туризма в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Мырзабосынов отметил, что средний расход туристов, отдыхающих в горах, составляет 350 долларов (184 тыс. тенге), тогда как данный показатель в пляжном туризме составляет 50 долларов (26 тыс. тенге).

"В ряде других регионов также имеется потенциал развития горного туризма, в частности, в Восточно-Казахстанской области. Как вы знаете, по поручению главы государства ведется строительство аэропортов в Катон-Карагае и Зайсане.

В связи с этим министерством совместно с акиматом ВКО уже начата проработка развития горного туризма на территории порядка 1000 га с созданием до 70 км лыжных трасс", - проинформировал министр.

Напомним, ранее в Минтуризма сообщали о возможном открытии нового горного курорта в Алматы.

По словам вице-министра Еркинбаева, на проведенном совещании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил три фокусных направления в туризме: алматинский горный кластер, мангистауские и бурабайские курортные зоны.

Отметим также, что ранее на развитие туризма в стране, а в частности, в Алматы, акцентировал внимание ранее Токаев. Тогда президент раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства.

"На Шымбулаке поток посетителей в выходные и праздничные дни превышает его пропускную способность в 2,5 раза. Поэтому так важно дальнейшее развитие горнолыжного кластера, в том числе путем строительства всесезонного горного курорта в ущелье Тургень Алматинской области", - сказал тогда глава государства.

В начале года стало известно, что в рамках развития Алматинского горного кластера планируется расширение "Шымбулака" и значительное увеличение канатных дорожек.

Между тем аналитики рассказывали, сколько стоит отдых на казахстанских горнолыжных курортах и можно ли считать их дорогими в сравнении с другими странами.