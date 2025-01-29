Можно ли считать дорогими горнолыжные курорты в Казахстане

Стоимость дневного абонемента на некоторых горнолыжных курортах Казахстана превышает 30 евро. По меркам СНГ это дорого, однако в мире есть и более высокие ценники. Подробности читайте на NUR.KZ.

Горы Алматы пользуются популярностью не только у пеших туристов, но и у любителей лыж и сноубордов. Правда, такой вид развлечений по карману будет не всем.

Как передает портал Ranking.kz, этой зимой Казахстан обогнал некоторые страны СНГ по стоимости дневного абонемента на подъемники, так называемого "ski-pass". В зависимости от горнолыжного курорта он стоит от 6 тыс. до 17,5 тыс. тенге без учета проката снаряжения на день, а это еще от 3 тыс. до 15 тыс. тенге.

Стоимость услуг на горнолыжных курортах Казахстана. Инфографика: ranking.kz

При этом такие ценники можно считать достаточно высокими даже по мировым меркам. Так, например, стоимость дневного ski-pass на алматинских горнолыжных курортах "Шымбулак" и Oi-Qaragai составляет 31,8 евро с человека.

Горнолыжные курорты в странах содружества предлагают более "демократичные" цены. Для понимания: дневной абонемент в кыргызском "Каракол" стоит всего 17,6 евро, а в азербайджанском "Шахдаг" – 23,5 евро.

Также более низкие ценники наблюдаются в грузинском Gudauri (23,8 евро), российском "Шерегеш" (28,1 евро) и узбекском Amirsoy (28,8 евро). Примерно такие же ценники на дневной ski-pass можно найти только на казахстанском горнолыжном курорте "Алтайские Альпы" (20 евро с человека).

Интересно, что цены на мировых горнолыжных курортах только на первый взгляд выше казахстанских.

Например, на американском Aspen Snowmass дневной ski-pass стоит 234,2 евро. Но за эту цену турист получит трассы общей протяженностью 220 километров, тогда как на отечественных курортах максимум 25. Получается, что километр на американской трассе стоит 1,06 евро, а на казахстанских – 1,25-1,45 евро.

Похожая ситуация и в других странах. В швейцарском Zermatt абонемент стоит 124 евро, а протяженность трасс – 360 километров, то есть всего 0,34 евро за километр.

Даже российские курорты в Сочи, где дневной ski-pass стоит 56,2 евро, а общая протяженность трасс достигает 173 километра, оказались более дешевыми для туристов, ведь 1 километр здесь будет стоить всего 0,32 евро.

Стоимость услуг на горнолыжных курортах в разных странах. Инфографика: ranking.kz

Таким образом, казахстанские горнолыжные курорты действительно могут оказаться дорогим удовольствием не только для самих жителей страны, но и для иностранных туристов, которые решатся их "покорить".