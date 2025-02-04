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Курорт "Шымбулак" планируется соединить с другой зоной отдыха

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Шымбулак
Шымбулак. Фото: t.me/shymbulakmountainresort

В рамках развития Алматинского горного кластера планируется расширение "Шымбулака" и значительное увеличение канатных дорожек, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтуризма и спорта.

Как сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта в Telegram-канале, состоялось совещание по развитию Алматинского горного кластера, на котором вице-премьеру Роману Скляру презентовали предлагаемые новшества.

По данным ведомства, среди основных целей проекта:

  • расширение курорта "Шымбулак" и соединение с зоной отдыха "Ой-Карагай";
  • увеличение количества канатных дорог до 35 (вместо текущих 13);
  • повышение пропускной способности курорта до 24 000 человек в день (с 6 тысяч человек);
  • увеличение протяженности горнолыжных трасс до 90-124 км (с 41 км);
  • привлечение до 5 миллионов туристов ежегодно.

На официальном сайте ГК говорится, что курорт "Шымбулак" расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря, в 15 минутах езды от центра Алматы. Отмечается, что Шымбулак был основан в 1954 году. С середины 50-х годов он являлся тренировочной базой советских горнолыжников, на его склонах проводились чемпионаты СССР и Казахстана.

Ранее о возможном открытии нового горного курорта в Алматы стало известно из Telegram-канала Министерства туризма и спорта, где были опубликованы ответы вице-министра Ержана Еркинбаева на вопросы иностранных журналистов.

По словам вице-министра, на недавно проведенном совещании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил три фокусных направления в туризме: алматинский горный кластер, мангистауские и бурабайские курортные зоны.

Отметим также, что ранее на развитие туризма в стране, а в частности, в Алматы, акцентировал внимание ранее Токаев.

Тогда президент раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства.

"Наиболее подходящие направления: горный кластер Алматинского региона, пляжный туризм Мангистау и Щучинско-Боровская курортная зона. Алматы является главным центром развития туризма в Казахстане. На город приходится четверть всего туристского потока, в том числе половина иностранных туристов. Но туристическая инфраструктура города не выдерживает растущей нагрузки.

На Шымбулаке поток посетителей в выходные и праздничные дни превышает его пропускную способность в 2,5 раза. Поэтому так важно дальнейшее развитие горнолыжного кластера, в том числе путем строительства всесезонного горного курорта в ущелье Тургень Алматинской области", - сказал тогда глава государства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2217750-kurort-shymbulak-planiruetsya-soedinit-s-drugoy-zonoy-otdyha/