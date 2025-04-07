Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дожди с грозами, туман, ветер: неустойчивую погоду обещают синоптики в Казахстане

Опубликовано:

Прохожий с зонтом
Прохожий с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики сделали прогноз погоды на ближайшие дни в Казахстане. По их данным, с 8 по 10 апреля в стране ожидается неустойчивая погода, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Сообщается, что неустойчивая погода, связанная с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранится ближайшие три дня.

"Ожидаются дожди с грозами, туманы, усиление ветра. На западе северо-западе, севере, в центре, востоке ожидаются сильные дожди, на востоке в ночные часы ожидаются сильные осадки- дождь, снег", - сказано в сообщении.

На западе страны ожидается понижение температур, ночью до +1...+9 тепла, днем +10... +20 тепла. На севере, в центре республики ночью колебание температур до +2 ...+12 тепла, днем повышение +17...+25 тепла.

На востоке страны ночью небольшое понижение температур, до -5 мороза ...+5 тепла, днем постепенное повышение до +17... +25 тепла. На юге ночью ожидается +10...+15 тепла, днем повышение до +23...+32 тепла.

"На юго-востоке ночью небольшое понижение от +5...+12 тепла, в горных районах -3...+2 тепла до +3...+8 тепла, в горных районах 0...-5 мороза, днем до +12 ...+ 20 тепла", -добавили синоптики.

Ранее синоптики сделали прогноз погоды на неделю для жителей мегаполисов Казахстана - Астаны, Алматы и Шымкента.

Кроме того, синоптики рассказали, какая погода ожидается в апреле в Казахстане - опубликован консультативный прогноз на месяц.

Ранее синоптики заявляли, что в апреле количество осадков ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233674-dozhdi-s-grozami-tuman-veter-neustoychivuyu-pogodu-obeshchayut-sinoptiki-v-kazahstane/