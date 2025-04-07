Дожди с грозами, туман, ветер: неустойчивую погоду обещают синоптики в Казахстане

Синоптики сделали прогноз погоды на ближайшие дни в Казахстане. По их данным, с 8 по 10 апреля в стране ожидается неустойчивая погода, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Сообщается, что неустойчивая погода, связанная с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранится ближайшие три дня.

"Ожидаются дожди с грозами, туманы, усиление ветра. На западе северо-западе, севере, в центре, востоке ожидаются сильные дожди, на востоке в ночные часы ожидаются сильные осадки- дождь, снег", - сказано в сообщении.

На западе страны ожидается понижение температур, ночью до +1...+9 тепла, днем +10... +20 тепла. На севере, в центре республики ночью колебание температур до +2 ...+12 тепла, днем повышение +17...+25 тепла.

На востоке страны ночью небольшое понижение температур, до -5 мороза ...+5 тепла, днем постепенное повышение до +17... +25 тепла. На юге ночью ожидается +10...+15 тепла, днем повышение до +23...+32 тепла.

"На юго-востоке ночью небольшое понижение от +5...+12 тепла, в горных районах -3...+2 тепла до +3...+8 тепла, в горных районах 0...-5 мороза, днем до +12 ...+ 20 тепла", -добавили синоптики.

Ранее синоптики сделали прогноз погоды на неделю для жителей мегаполисов Казахстана - Астаны, Алматы и Шымкента.

Кроме того, синоптики рассказали, какая погода ожидается в апреле в Казахстане - опубликован консультативный прогноз на месяц.

Ранее синоптики заявляли, что в апреле количество осадков ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).