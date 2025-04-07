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Дожди и потепление до 26 градусов обещают в Алматы на этой неделе

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Лужа
Лужа. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 7 по 13 апреля, обещают в основном теплую погоду, осадки ожидаются лишь в начале недели. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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7 апреля в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 17 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 22 градусов, но ночью температура опустится до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

8 апреля вновь обещают дождь. Температура составит около плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 21 градус, а минимальная – плюс 14 градусов. Скорость ветра составит до 3,8 м/с.

9 апреля будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Средняя температура – плюс 16 градусов. Днем температура поднимется до плюс 20 градусов, а ночью опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

10 апреля в Алматы ожидается переменная облачность. Температура в среднем – плюс 15 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 18 градусов, а опуститься может до плюс 12 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,8 м/с.

11 апреля прогнозируют ясную, солнечную погоду. Среднесуточная температура – плюс 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, а ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

12 апреля тоже будет солнечно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, минимальная – плюс 14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,9 м/с.

13 апреля, по прогнозам, будет облачно, но осадки не прогнозируются. Средняя температура составит плюс 21 градус. Воздух может прогреться и до плюс 26 градусов, но ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233578-dozhdi-i-poteplenie-do-26-gradusov-obeshchayut-v-almaty-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дожди и потепление до 26 градусов обещают в Алматы на этой неделе