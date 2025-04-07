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До 30 градусов жары обещают жителям Шымкента на этой неделе

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Одуванчики
Одуванчики. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 7 по 13 апреля, ожидаются небольшие осадки, к концу недели температура в городе поднимется до 30 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

7 апреля в Шымкенте будет небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 20 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 25 градусов, но ночью температура опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 9,3 м/с.

8 апреля ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градуса, а минимальная – плюс 13 градусов. Скорость ветра составит до 3,7 м/с.

9 апреля вновь будет пасмурно. Средняя температура – плюс 17 градусов. Днем температура поднимется до плюс 22 градусов, а ночью опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

10 апреля в Шымкенте снова обещают пасмурную погоду. Температура в среднем – плюс 18 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 23 градусов, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,1 м/с.

11 апреля будет солнечно. Среднесуточная температура – плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов, а ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

12 апреля также ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 22 градуса. Максимальная температура составит плюс 28 градусов, минимальная – плюс 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,9 м/с.

13 апреля, по прогнозам, будет солнечно. Средняя температура составит плюс 24 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 31 градуса, но ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233580-do-30-gradusov-zhary-obeshchayut-zhitelyam-shymkenta-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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До 30 градусов жары обещают жителям Шымкента на этой неделе