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Дождливо и пасмурно будет в Астане в ближайшие дни

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Байтерек в Астане
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане в ближайшие 7 дней, с 7 по 13 апреля, обещают пасмурную погоду, в начале недели в столице прогнозируют дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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7 апреля в Астане ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 9 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 16 градусов, но ночью температура опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 8,1 м/с.

8 апреля вновь ожидается дождь. Температура составит около плюс 9 градусов. Максимальная температура составит плюс 11 градусов, а минимальная – плюс 7 градусов. Скорость ветра составит до 5,1 м/с.

9 апреля будет пасмурно. Средняя температура – плюс 12 градусов. Днем температура поднимется до плюс 17 градусов, а ночью опустится до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

10 апреля в Астане вновь будет пасмурно. Температура в среднем – плюс 14 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 19 градусов, а опуститься может до плюс 9 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,3 м/с.

11 апреля прогнозируют переменную облачность. Среднесуточная температура – плюс 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, а ночью температура снизится до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 7,5 м/с.

12 апреля осадков не будет. Температура в среднем остановится на отметке плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градуса, минимальная – плюс 11 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 8,9 м/с.

13 апреля, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 10 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 13 градусов, но ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233574-dozhdlivo-i-pasmurno-budet-v-astane-v-blizhayshie-dni/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дождливо и пасмурно будет в Астане в ближайшие дни