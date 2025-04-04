Реконструкцию водоснабжения для Каменского плато завершили в Алматы

В южной части Медеуского района Алматы завершена установка новой резервной системы водоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщил генеральный директор ГКП "Алматы Су" Ильяс Казиев, в мегаполисе в кратчайшие сроки была создана система, обеспечивающая подачу 32 тысяч кубометров воды в сутки из подземных источников, что позволило обеспечить стабильное водоснабжение для 50 тысяч жителей микрорайонов Самал, Кок-Тобе и Горный гигант.

"Решение позволило снизить зависимость от воды реки Малая Алматинка, качество которой ухудшается при изменении погодных условий. Система функционирует каскадным способом от Талгарского месторождения и может работать в реверсном режиме", - отмечается в сообщении акимата в Telegram-канале.

Также, по данным акимата, проведена реконструкция насосных станций и сетей, что обеспечило водой микрорайон Кольсай и район Каменского плато.

До конца года планируется подключение микрорайонов Сулусай и Музтау.

Сегодня директор департамента сбыта ГКП "Алматы Су" Серик Шагиров также рассказал, будут ли в городе подниматься тарифы на воду.

При этом с сентября прошлого года в Алматы уже подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления. А в середине сентября алматинцы уже жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге.

Также сообщалось, что алматинцы, у которых нет приборов учета горячей и холодной воды, будут платить за коммунальные услуги практически на 40% дороже.

А вчера председатель КСК из Алматы попросила акима города Ерболата Досаева "обосновать" высокие тарифы на теплоснабжение и горячую воду.