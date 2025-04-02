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"Заходят на свадьбы и производят задержание": наказывать за розыгрыши в полицейской форме потребовал депутат

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Сотрудник полиции
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат Елнур Бейсенбаев на заседании мажилиса раскритиковал розыгрыши в форме - он считает, что они наносят моральный ущерб людям, передает корреспондент NUR.KZ.

"В социальных сетях есть видео с пранками: люди одеваются в спецформу представителей правоохранительных органов, они заходят на свадьбы в форме сотрудников МВД, производят какие-то действия, а потом поздравляют и говорят, что они пранкеры.

Во-первых, откуда они взяли форму? Действия таких шутников наносят существенный урон порядку в обществе - надев специальную форму специальных госорганов, наносят физический и психологический вред этим людям, и в конце выясняется, что это пранк.

Кроме того, они там зачитывают какие-то псевдо-санкции прокурора, финпола, у нас есть информация, что за ними стоят такие вот охранные фирмы, которые превратили это в заработок. Кто они такие, кто дает такие им возможности? Почему они это делают? Действия еще такие у них слаженные и системные", - возмутился депутат.

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха ответил, что профессиональными действия таких пранкеров назвать трудно.

"Любой сотрудник спецподразделения увидит, что тут работают непрофессионалы. Это первое. То, что касается формы - к сожалению, на сегодня в военторге полицейская форма продается. Что касается черного камуфляжа, он используется и другими структурами, и он практически без опознавательных знаков. Автоматы все эти - макеты игрушечные", - добавил он.

Он же сообщил, что пранкеров могут привлечь к ответственности по статье "Мелкое хулиганство".

"У нас есть ответственность за использование формы в корыстных целях. Здесь я считаю, что есть какой-то правовой пробел, и по большому счету я абсолютно согласен с вами - мы готовы принять участие в обсуждении по ужесточению ответственности за эти вещи", - резюмировал вице-министр.

Напомним, ранее в марте мы писали, как в области Абай неудачный пиар привел к штрафу. Местного жителя наказали за рекламу автокредитов, снятую в полицейской форме.

Ранее житель Жанаозена снял на видео рекламу в форме сотрудника органов внутренних дел. Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении и назначил штраф.

До этого в январе жительницу Шымкента, которая провела прямой эфир в TikTok в полицейской форме, привлекли к административной ответственности.

А в прошлом году в Cети распространилось видео с участием казахстанки, которая публиковала якобы "дискредитирующие" ролики в полицейской форме. Правоохранители Алматы нашли героиню видеороликов и провели с ней беседу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232522-zahodyat-na-svadby-i-proizvodyat-zaderzhanie-nakazyvat-za-rozygryshi-v-policeyskoy-forme-potreboval-deputat/