Снимал рекламу: мужчину наказали за ношение формы полицейского в Жанаозене
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Жителя Жанаозена наказали за ношение формы сотрудника полиции - мужчина предстал перед судом. Его оштрафовали, передает местное издание "Лада".
Дело рассмотрели в Жанаозенском городском суде. Как выяснилось, 7 февраля 2025 года, примерно в 17:00, по дороге Жанаозен-Кендерли мужчина снимал на видео рекламу в форме сотрудника органов внутренних дел.
Отмечается, что его деяние квалифицируется как незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования - статья 675 КоАП РК.
По информации издания, суд признал нарушителя виновным и оштрафовал его на 19,6 тыс. тенге.
Добавим, что по ч.1 ст.675 КоАП РК незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (19 660 тенге), на юридических лиц в размере 25 МРП (98 300 тенге), с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования.
Напомним, в январе жительницу Шымкента, которая провела прямой эфир в TikTok в полицейской форме, привлекли к административной ответственности.
А в прошлом году в Cети распространилось видео с участием казахстанки, которая публиковала якобы "дискредитирующие" ролики в полицейской форме. Правоохранители Алматы нашли героиню видеороликов и провели с ней беседу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229135-snimal-reklamu-muzhchinu-nakazali-za-noshenie-formy-policeyskogo-v-zhanaozene/