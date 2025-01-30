"Недостойное поведение": казахстанку в полицейской форме наказали за видео в TikTok
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Жительницу Шымкента, которая провела прямой эфир в TikTok в полицейской форме, привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, сотрудниками полиции установлена видеозапись прямого эфира девушки в полицейской форме в TikTok.
"Девушка в полицейской форме демонстрировала недостойное звания офицера поведение, подрывающее и умаляющее авторитет ОВД", - отметили в МВД.
Стражами порядка пользователь соцсети была установлена. Ею оказалась 24-летняя казахстанка, которая никакого отношения к полиции не имеет.
За незаконное ношение полицейской формы в отношении нарушительницы составили административный протокол. Форменная одежда изъята.
"Предупреждаем, что ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования является правонарушением и влечет штраф с конфискацией формы", - предупредили в ведомстве.
Добавим, что по ч.1 ст.675 КоАП РК незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (19 660 тенге), на юридических лиц в размере 25 МРП (98 300 тенге), с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования.
Ранее в Cети распространилось видео с участием казахстанки, которая публиковала якобы "дискредитирующие" ролики в полицейской форме. Правоохранители Алматы нашли героиню видеороликов и провели с ней беседу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216477-nedostoynoe-povedenie-kazahstanku-v-policeyskoy-forme-nakazali-za-video-v-tiktok/