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Семейчанина наказали за пиар в полицейской форме (видео)

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Казахстанца наказали за рекламный ролик
Реклама. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В области Абай неудачный пиар привел к штрафу. Местного жителя наказали за рекламу автокредитов, снятую в полицейской форме, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, 22-летний житель Семея решил креативно подойти к рекламе и снял видеоролик, в котором, будучи в полицейской форме, рекламировал льготное автокредитование.

Однако его актерский талант оценили не клиенты, а настоящие полицейские. Оказалось, что к правоохранительным органам мужчина не имеет никакого отношения.

"Теперь вместо рекламного успеха - штраф, а форменная одежда изъята", - отметили в МВД.

Добавим, что по ч.1 ст.675 КоАП РК незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (19 660 тенге), на юридических лиц в размере 25 МРП (98 300 тенге), с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования.

Ранее житель Жанаозена снял на видео рекламу в форме сотрудника органов внутренних дел. Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении и назначил штраф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229680-semeychanina-nakazali-za-piar-v-policeyskoy-forme-video/