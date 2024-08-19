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Полицейская форма для съемок: стражи порядка отреагировали на резонансное видео казахстанки

Опубликовано:

Автомашины
Автомашины с проблесковыми маячками. Кадр из вивдео: t.me/egovpress

В Cети распространилось видео с участием казахстанки, которая публиковала якобы "дискредитирующие" ролики в полицейской форме. В полиции Алматы прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Видео с казахстанкой "в форме" было опубликовано в Telegram-канале EGOV.PRESS. В записи под видео отмечается, что некая казахстанка выкладывает дискредитирующие видео в соцсетях.

На кадрах - молодая девушка в полицейской форме пользуется служебным авто, превышает скорость и показывает, как пользуется служебной рацией. Также есть кадры, где она демонстрирует служебные удостоверения.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, "героиню" видеороликов нашли и провели с ней беседу.

"В ходе мониторинга социальных сетей был выявлен факт незаконного использования полицейской формы. В результате проверки установлено, что данным нарушителем является гражданка Т., работающая фельдшером на станции скорой помощи. Она признала факт незаконного использования формы, пояснив, что приобрела ее в свободной продаже и использовала для съемок своих видеороликов", - говорится в сообщении.

Также по факту незаконного ношения полицейской формы в отношении данной гражданки был собран материал для административного производства. С нарушительницей была проведена разъяснительная беседа.

Ранее мы сообщали о том, что мужчину с цветами и в форме полицейского наказали в Кызылорде - он во время съемок незаконно носил форму полицейского, за что был привлечен к административной ответственности.

Добавим, что согласно ч.1 ст.675 КоАП РК незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на юридических лиц в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей, с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2150761-policeyskaya-forma-dlya-semok-strazhi-poryadka-otreagirovali-na-rezonansnoe-video-kazahstanki/

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