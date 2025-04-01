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Схема ж/д маршрутов из Астаны в Алматы изменится

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поезд
Поезд на перроне. Иллюстративное фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

С этого месяца два маршрута поезда "Тальго" будут следовать из Астаны в Алматы и обратно без заезда на станцию Шу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

По данным АО "Пассажирские перевозки", маршруты поездов "Тальго" №4/3 и № 10/9, курсирующих между Астаной и Алматы, с этого месяца не будут заезжать на станцию Шу.

"Станция Шу является узловой и требует смены локомотива. Данное решение принято в связи с оптимизацией логистики и сокращения общего времени в пути между Астаной и Алматы. Кроме того, пассажиропоток со станции Шу является низкой", - объяснили в АО.

Сообщается, что теперь пассажиры, планирующие посадку или высадку на станции Шу, могут воспользоваться альтернативным маршрутами.

Поезда между Астаной и Шу:

  • № 72/71 "Астана - Шымкент";
  • № 86/85 "Астана - Шымкент";

Поезда между Шу и Алматы:

  • № 1/2 "Ташкент - Алматы";
  • № 11/12 "Шымкент - Алматы";
  • № 25/26 "Шымкент - Алматы";
  • № 27/28 "Орал - Алматы".

Также в АО принесли извинения за неудобства, связанные с изменением маршрутов.

Напомним, с марта текущего года цены на пассажирские перевозки в Казахстане повысились на 7%. В Министерстве транспорта ранее изменение цен объяснили, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов.

А в феврале этого года в пассажирских поездах "Тальго" установили 1350 камер наружного наблюдения. Сообщалось, что записи могут помочь при рассмотрении жалоб.

Также недавно стало известно, в каком из поездов Казахстана первым подключат спутниковый интернет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232216-shema-zh-d-marshrutov-iz-astany-v-almaty-izmenitsya/