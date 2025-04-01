Схема ж/д маршрутов из Астаны в Алматы изменится
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С этого месяца два маршрута поезда "Тальго" будут следовать из Астаны в Алматы и обратно без заезда на станцию Шу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".
По данным АО "Пассажирские перевозки", маршруты поездов "Тальго" №4/3 и № 10/9, курсирующих между Астаной и Алматы, с этого месяца не будут заезжать на станцию Шу.
"Станция Шу является узловой и требует смены локомотива. Данное решение принято в связи с оптимизацией логистики и сокращения общего времени в пути между Астаной и Алматы. Кроме того, пассажиропоток со станции Шу является низкой", - объяснили в АО.
Сообщается, что теперь пассажиры, планирующие посадку или высадку на станции Шу, могут воспользоваться альтернативным маршрутами.
Поезда между Астаной и Шу:
- № 72/71 "Астана - Шымкент";
- № 86/85 "Астана - Шымкент";
Поезда между Шу и Алматы:
- № 1/2 "Ташкент - Алматы";
- № 11/12 "Шымкент - Алматы";
- № 25/26 "Шымкент - Алматы";
- № 27/28 "Орал - Алматы".
Также в АО принесли извинения за неудобства, связанные с изменением маршрутов.
Напомним, с марта текущего года цены на пассажирские перевозки в Казахстане повысились на 7%. В Министерстве транспорта ранее изменение цен объяснили, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов.
А в феврале этого года в пассажирских поездах "Тальго" установили 1350 камер наружного наблюдения. Сообщалось, что записи могут помочь при рассмотрении жалоб.
Также недавно стало известно, в каком из поездов Казахстана первым подключат спутниковый интернет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232216-shema-zh-d-marshrutov-iz-astany-v-almaty-izmenitsya/