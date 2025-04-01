Схема ж/д маршрутов из Астаны в Алматы изменится

С этого месяца два маршрута поезда "Тальго" будут следовать из Астаны в Алматы и обратно без заезда на станцию Шу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

По данным АО "Пассажирские перевозки", маршруты поездов "Тальго" №4/3 и № 10/9, курсирующих между Астаной и Алматы, с этого месяца не будут заезжать на станцию Шу.

"Станция Шу является узловой и требует смены локомотива. Данное решение принято в связи с оптимизацией логистики и сокращения общего времени в пути между Астаной и Алматы. Кроме того, пассажиропоток со станции Шу является низкой", - объяснили в АО.

Сообщается, что теперь пассажиры, планирующие посадку или высадку на станции Шу, могут воспользоваться альтернативным маршрутами.

Поезда между Астаной и Шу:

№ 72/71 "Астана - Шымкент";

№ 86/85 "Астана - Шымкент";

Поезда между Шу и Алматы:

№ 1/2 "Ташкент - Алматы";

№ 11/12 "Шымкент - Алматы";

№ 25/26 "Шымкент - Алматы";

№ 27/28 "Орал - Алматы".

Также в АО принесли извинения за неудобства, связанные с изменением маршрутов.

Напомним, с марта текущего года цены на пассажирские перевозки в Казахстане повысились на 7%. В Министерстве транспорта ранее изменение цен объяснили, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов.

А в феврале этого года в пассажирских поездах "Тальго" установили 1350 камер наружного наблюдения. Сообщалось, что записи могут помочь при рассмотрении жалоб.

Также недавно стало известно, в каком из поездов Казахстана первым подключат спутниковый интернет.