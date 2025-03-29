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"Якубович" заинтересовал полицейских в аэропорту Алматы (видео)

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Блогер в маске Якубовича
Блогер в маске Якубовича. Кадр из видео: instagram.com/firsovtut

В Сети появилось видео с блогером, который пришел встречать сестру в аэропорт Алматы в маске известного российского телеведущего Леонида Якубовича. Внешний вид молодого человека заинтересовал полицейских, передает NUR.KZ.

По словам блогера, он приехал в аэропорт Алматы, чтобы встретить сестру из Астаны. Однако в маске Леонида Якубовича на него обратили внимание полицейские и служба безопасности.

Молодой человек был доставлен в отдел, но его быстро отпустили, он вернулся на место, где встретился с родственницей. Девушка, к слову, брата не узнала.

Некоторые пользователи похвалили сотрудников за бдительность.

"Сотрудники - молодцы! И бдительность проявили, и с пониманием отнеслись", "Молодцы, что с понимаем отнеслись", - пишут комментаторы.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП на транспорте, сотрудниками Линейного отдела полиции в аэропорту Алматы с гражданином была проведена беседа в целях обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений.

"При проверке в его действиях нарушений законности не установлено, после чего он был отпущен", - отметили в ведомстве.

Напомним, 7 марта в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Он также заявил, что у него в рюкзаке бомба и она может взорвать ее. Через несколько минут он был обезоружен Мусой Абдраимом, который прибыл в аэропорт, чтобы проводить брата, улетающего в Костанай.

По факту полицейские завели уголовное дело, нападавшего арестовали.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231531-yakubovich-zainteresoval-policeyskih-v-aeroportu-almaty-video/