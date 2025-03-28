Обязательная регистрация IMEI-кодов смартфонов: что нужно знать казахстанцам

В МЦРИАП разъяснили, кто и до какого времени должен верифицировать смартфоны в Казахстане. В ведомстве также сообщили, что будет, если эту процедуру не пройти, передает корреспондент NUR.KZ.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК напомнили, что требование по верификации смартфонов касаются только тех устройств, которые ввезены в Казахстан после 25 марта 2025.

Какие устройства могут оказаться в "черном списке"

Телефоны, которые уже были подключены к сотовым сетям Казахстан до этого времени, автоматически включаются в "белый" список и продолжают работать без каких-либо ограничений.

"Если же устройство, регистрируемое в сети, не найдено в "белом" списке, то оно будет временно включено в "серый" список. Такому устройству будет предоставлен временный доступ к сети на 30 календарных дней для того, чтобы пользователь в данном случае мог верифицировать это устройство при возможности.

По истечении 30 календарных дней, если такое устройство не будет верифицировано, то услуги сотовой связи для такого устройства будут заблокированы и оно будет внесено в "черный" список", - сообщила представитель РГП "Государственная радиочастотная служба" Сауле Темирхан.

Она настоятельно дала совет казахстанцам проверять наличие или отсутствие верификации перед покупкой нового смартфона.

Как проверить устройство перед покупкой

"Если вы покупаете смартфон и хотите проверить, внесено ли это устройство в белый список, и сможете ли вы им пользоваться без проблем в сети, то в данном случае перед покупкой гражданам необходимо проверять устройство, используя сервис RFC GovKz.

Используя этот сервис, нужно будет ввести IMEI-код устройства, и будет получена информация о статусе верификации. Если устройство верифицировано, то оно может быть беспрепятственно использовано в сети сотовой связи. Если же устройство не верифицировано, и об этом сервис выдаст вам такой ответ, то мы рекомендуем отказаться от покупки такого устройства", - советует спикер.

Можно ли вернуть устройство из "черного" списка после покупки

Здесь следует отметить, что если вы обнаружите отсутствие верификации после вскрытия упаковки, то уже не сможете вернуть его продавцу.

"Если приобрели телефон, его вскрыли, то уже после вскрытия не можете вернуть продавцу - поэтому мы перед покупкой советуем проверить, верифицировано устройство или нет. С 2019 года статья 30 закона о защите прав потребителей, там перечислены категории товаров, которые не подлежат возврату и обмену.

Абонентские устройства также относятся к такому перечню товаров. Эта норма работает практически шесть лет", - пояснил заместитель председателя комитета телекоммуникаций МЦРИАП Олжас Кабенов.

Подорожают ли телефоны?

Кабенов также рассказал, стоит ли ожидать роста цен на смартфоны на фоне нововведений.

"Данная процедура верификации на цену телефона никак не должна повлиять. Все те телефоны, которые продаются у официальных представителей, магазинах, которые завозили его, проходя все процедуры, они все таможенные, налоговые отчисления провели, и у них телефоны стоят согласно рыночным ценам.

Если мы говорим про "серые" телефоны, которые ввезены незаконно на территорию Казахстана то, скорее всего, на них возможно будет повышение цен. Если при приобретении вы проверите, и его не будет в белом списке верифицированных абонентских устройств, то оно просто не будет работать на территории", - отметил он.

Накануне стало известно, что введение обязательной верификации IMEI-кодов смартфонов отсрочено до 25 мая 2025 года. В этот период верификация будет проводиться в тестовом режиме.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что в Казахстане планируют создать белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Если телефон попадет в черный список, ему перестанут предоставлять услуги связи.

Позже стало известно, что уже с марта текущего года начнут вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов, также возможна блокировка устройств.

Как именно пройдет верификация IMEI, ранее рассказали в Минцифры. А эксперты, в свою очередь, заявляли, что после того, как в Казахстане вступит в силу новая система регистрации мобильных устройств, цены на них могут вырасти.