Сотни туш погибших сайгаков на водохранилище в Ұлытау: в акимате озвучили причину

Сайгаки, найденные на Кенгирском водохранилище, погибли в результате зимнего падежа и от нападений бродячих собак, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат области Ұлытау.

"В области Ұлытау проводится очистка территории от туш сайгаков, погибших в результате зимнего падежа. В результате проведенных работ было обнаружено и утилизировано более 660 туш сайгаков в пределах города Жезказган и 2342 туши в районе города Каражал.

Следует отметить, что в связи с таянием льда на Кенгирском водохранилище в целях безопасности были мобилизованы специальные подразделения, сформированные из сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям. Работы по сбору останков сайгаков, погибших в результате зимнего падежа и от нападений бродячих собак будут продолжены", - отмечается в сообщении пресс-службы акимата региона.

Туши сайгаков, как добавили в акимате, будут утилизированы на специализированных скотомогильниках.

"Механических повреждений на останках не выявлено. По факту утилизации членами комиссии составлены и подписаны соответствующие акты", - сообщили в акимате.

Сегодня сообщалось, что сотни туш погибших сайгаков собирают спасатели на водохранилище в области Ұлытау - их утилизировали и составили акты.

Ранее мы уже писали, что в двух областях Казахстана - Карагандинской и Ұлытау - в степях обнаружены десятки туш сайгаков. Трупы краснокнижных животных сейчас обгладывают бродячие собаки.

Похожая ситуация произошла прошлой осенью. В мессенджерах появились видеоролики с умирающими сайгаками, снятые предположительно на западе Казахстана. Специалисты выехали на место, и также заверили, что естественный падеж был всегда.

Добавим, ранее весной прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков. Позже стало известно, что в Казахстане прекратят выдавать разрешения на их отстрел.