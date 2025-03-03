Десятки туш сайгаков нашли в степях двух областей Казахстана (видео)

В двух областях Казахстана - Карагандинской и Ұлытау - в степях обнаружены десятки туш сайгаков. Трупы краснокнижных животных сейчас обгладывают бродячие собаки, передает сайт телеканала КТК.

Десятки туш сайгаков в степи напугали зоозащитников. Трупы краснокнижных животных сейчас обгладывают бродячие собаки. Все происходит в Карагандинской области и области Ұлытау.

"Это то, что куча, вот здесь. А так они везде тут, сайгаки, валяются под снегом", - говорит очевидец.

Видео сняли близ поселка Топар. Чуть раньше там проходило огромное стадо антилоп, часть из которых застряла в сугробах, а другие из-за истощения не смогли подняться на гору.

А в области Ұлытау бродячие собаки нападают на сайгаков, а затем поедают их туши.

Инспекторы животного мира с начала года собрали в степях регионов больше 200 особей и утилизировали их в скотомогильниках. Говорят, рога и другие части не пострадали.

Из-за роста численности краснокнижные антилопы осваивают все больше земель рядом с населенными пунктами. Массовый падеж специалисты называют ежегодным естественным отбором. От стада отстают самые слабые сайгаки, преимущественно самцы.

"В декабре у них начинается гон, спаривание, и в это время они теряют очень много сил. В январе они не успевают за стадом и остаются вот. Это естественный отбор, и выживают здесь сильнейшие", - рассказал инспектор оперативной группы по охране лесов и животного мира Карагандинской области Еркебулан Туяков.

Источник: КТК

Напомним, похожая ситуация произошла прошлой осенью. В мессенджерах появились видеоролики с умирающими сайгаками, снятые предположительно на западе Казахстана. Специалисты выехали на место, и также заверили, что естественный падеж был всегда.

Добавим, ранее весной прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков. Позже стало известно, что в Казахстане прекратят выдавать разрешения на их отстрел.