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Сотни туш погибших сайгаков на водохранилище обнаружили в Ұлытау

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Спасатели на льду
Спасатели. Кадр из видео.: МЧС РК

Сотни туш погибших сайгаков собирают спасатели на водохранилище в области Ұлытау - их утилизировали и составили акты, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В регионе продолжаются работы по обеспечению безопасности вблизи Кенгирского водохранилища. В связи с таянием льда спасатели ДЧС задействованы для предупреждения возможных происшествий.

Также проводятся санитарные мероприятия: с февраля утилизировано более 660 туш сайгаков. В работах участвуют сотрудники ДЧС, "Охотзоопрома" и акимата Жезказгана.

С 24 по 26 марта вывезено 110 туш. По данным фактам составлены акты.

Специалисты продолжают очистку территории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231114-sotni-tush-pogibshih-saygakov-na-vodohranilishche-obnaruzhili-v-lytau/