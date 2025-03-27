Сотни туш погибших сайгаков на водохранилище обнаружили в Ұлытау

Сотни туш погибших сайгаков собирают спасатели на водохранилище в области Ұлытау - их утилизировали и составили акты, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В регионе продолжаются работы по обеспечению безопасности вблизи Кенгирского водохранилища. В связи с таянием льда спасатели ДЧС задействованы для предупреждения возможных происшествий.

Также проводятся санитарные мероприятия: с февраля утилизировано более 660 туш сайгаков. В работах участвуют сотрудники ДЧС, "Охотзоопрома" и акимата Жезказгана.

С 24 по 26 марта вывезено 110 туш. По данным фактам составлены акты.

Специалисты продолжают очистку территории.