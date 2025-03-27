Кто навсегда уезжает из Казахстана, рассказали в Минтруда

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин на заседании в сенате высказался о демографической ситуации в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наблюдается устойчивый отток населения из Казахстана. Так, с 2019 года из страны безвозвратно выбыли 159 тысяч граждан. Основная доля приходится на северные, центральные и восточные регионы страны. Это порядка 105 тысяч человек.

Основное выбытие приходится на страны СНГ- 80%. Также 73% выбывших - трудоспособного возраста, из них 30% - это квалифицированные кадры технического, экологического и педагогического профиля", - сообщил Олжас Анафин.

В конце прошлого года мы писали, что более 10 тыс. человек уехали из Казахстана за 9 месяцев. При этом, в нашу страну в 2024 году приехали жить более 20 тыс. человек.

В сентябре прошлого года в Минтруда сообщали, что в стране наблюдается положительная динамика во внешней миграции - чаще всего в Казахстан переезжают граждане СНГ и Китая.

А в июне аким столицы Казахстана Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города.

В августе стало известно, что 137 тыс. казахстанцев улетели на заработки в зарубежные страны. Эксперты объясняли, почему казахстанцы ищут возможности за границей.

Также мы писали, какие специалисты чаще всего переезжают в Казахстан из других стран и представители каких профессий наоборот покидают страну.