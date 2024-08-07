"У нас не такие зарплаты": эксперты объяснили, почему казахстанцы уезжают работать в другие страны

137 тысяч казахстанцев улетели на заработки в зарубежные страны, сообщает "31 канал". Эксперты объяснили, почему казахстанцы ищут возможности за границей.

По данным телеканала, 137 тысяч казахстанцев улетели на заработки в зарубежные страны. Большинство из них в Россию, Турцию, Южную Корею и ОАЭ.

Сообщается, что в Великобританию и Турцию чаще всего выезжают на сезонные работы на сельхозполя и туристические участки, в Южную Корею – на заводы, в Эмираты и Катар – на строительство и сферу услуг. Россия испытывает дефицит рабочего класса, поэтому активно переманивают отечественных специалистов

"Это рабочие едут за деньгами. Что касается высокообразованных людей, те едут куда получится. Все-таки самый привлекательный рынок это США. Европа менее. Потому что в Европе требование свободного знания родного языка", - сказала директор рекрутингового агентства Алма Жандаулетова.

В Бюро национальной статистики сообщили, что в развитые страны в основном уезжают люди с техническими, экономическими, педагогическими, медицинскими специальностями. На их долю приходится 60%.

"Вот этот трендовый выезд на временную работу с целью заработать, он становится популярным. Потому что у нас, к сожалению, такие заработные платы не выплачиваются. У нас в целом доля заработных плат ВВП очень низкая", - отметила эксперт Мерует Махмутова.

В Министерстве труда и социальной защиты РК сообщили, что 64% граждан Казахстана так или иначе задумываются о переезде за границу в поисках заработка.

Ранее мы писали, что более половины взрослого населения имеет кредиты в Казахстане. Также мы узнали, какие зарплаты обещают казахстанцам на бирже труда.

Самыми популярными профессиями среди квалифицированных соискателей оказались водители, медсестры и воспитатели. А со стороны работодателей вырос спрос на PR-менеджеров, делопроизводителей и инженеров по автоматизации.

До этого стало известно, что работодатели в Казахстане которые они предлагают своим потенциальным работникам.