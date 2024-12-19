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Свыше 10 тыс. человек покинули Казахстан за последние 9 месяцев

Опубликовано:

Переезд
Переезд. Иллюстративное фото: Choreograph / Getty Images

Более 10 тыс. человек уехали из Казахстана за 9 месяцев. При этом, в нашу страну в текущем году приехали жить более 20 тыс. человек, сообщает 24KZ.

По данным телеканала, больше 10 тыс. человек уехали из Казахстана за 9 месяцев текущего года. За этот же период в республику прибыли больше 20 тыс. человек.

"Так, из Китая приехали почти 1,5 тыс. иностранцев. Из Монголии - около тысячи. Половина иммигрантов из КНР выбрали для места жительства Астану или Алматы. Для выходцев из Монголии самый популярный регион - Акмолинская область. Там обосновались 33 процента из общего числа переселенцев", - сообщает телеканал.

В сентябре этого года в Минтруда рассказали, что в стране наблюдается положительная динамика во внешней миграции - чаще всего в Казахстан переезжают граждане СНГ и Китая.

Также мы писали, какие специалисты чаще всего переезжают в Казахстан из других стран и представители каких профессий наоборот покидают страну.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2202078-svyshe-10-tys-chelovek-pokinuli-kazahstan-za-poslednie-9-mesyacev/

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